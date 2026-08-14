Gebze\'de Metro İnşaatında Yangın

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde metro inşaatındaki konteynerde başlayan yangında alevler işyerlerine sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, iki işyeri ile konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan metro şantiyesinin konteynerinde çıktı. Konteyneri saran alevler, yakınında bulunan 2 işyerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere tazyikli suyla müdahale etti. Konteyner ile 2 işyerini saran alevler, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. 2 iş yerini ve konteyneri kullanılmaz hale getiren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.