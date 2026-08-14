Gebze'de Metro İnşaatında Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gebze'de Metro İnşaatında Yangın

Gebze\'de Metro İnşaatında Yangın
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konteynerde başlayan yangın, 2 işyerine sıçrayarak büyük hasara yol açtı. İnceleme sürüyor.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde metro inşaatındaki konteynerde başlayan yangında alevler işyerlerine sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, iki işyeri ile konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan metro şantiyesinin konteynerinde çıktı. Konteyneri saran alevler, yakınında bulunan 2 işyerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere tazyikli suyla müdahale etti. Konteyner ile 2 işyerini saran alevler, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. 2 iş yerini ve konteyneri kullanılmaz hale getiren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

İnceleme, Güncel, Gebze, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze'de Metro İnşaatında Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
85 yaşındaki şüpheliye çocuk istismarı suçundan ev hapsi 85 yaşındaki şüpheliye çocuk istismarı suçundan ev hapsi
Rojin Kabaiş’in babasına silah fotoğraflı tehdit: Şikayetini çek, yoksa sen de Rojin’in yanına gidersin Rojin Kabaiş'in babasına silah fotoğraflı tehdit: Şikayetini çek, yoksa sen de Rojin'in yanına gidersin
AK Parti’ye katılacağı iddia edilen Cemil Tugay kararını verdi: Kendime bir yol çizeceğim AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Cemil Tugay kararını verdi: Kendime bir yol çizeceğim
ABD, Orta Doğu’ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor ABD, Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor
“15 yaşındaki kız çocuğu temizlik için gittiği evde istismara uğradı“ iddiası Davaya bakanlık da müdahil olacak "15 yaşındaki kız çocuğu temizlik için gittiği evde istismara uğradı" iddiası! Davaya bakanlık da müdahil olacak
CHP Milletvekili Yazgan’ın darbedildiği iddia edilen kavgada 3 şüpheli serbest bırakıldı CHP Milletvekili Yazgan'ın darbedildiği iddia edilen kavgada 3 şüpheli serbest bırakıldı

18:18
Abdullah Özdemir, tarihi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi
Abdullah Özdemir, tarihi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi
18:11
Rusya, Avrupa ile savaşa hazırlanıyor: Gemileri hedef alacağız
Rusya, Avrupa ile savaşa hazırlanıyor: Gemileri hedef alacağız
17:50
Eşini ve 2 kızını toprağa veren babanın çaresizliği yürek dağladı
Eşini ve 2 kızını toprağa veren babanın çaresizliği yürek dağladı
17:36
Şehri ayağa kaldıran istismar iddiası Yüzlerce kişi karakolun önünde toplandı
Şehri ayağa kaldıran istismar iddiası! Yüzlerce kişi karakolun önünde toplandı
17:35
Beklenen gün geldi çattı Coşkulu kalabalık toplandı, gözler Erdoğan’ın açıklamasında
Beklenen gün geldi çattı! Coşkulu kalabalık toplandı, gözler Erdoğan'ın açıklamasında
17:04
Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak
Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış! Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 22:17:39. #7.13#
SON DAKİKA: Gebze'de Metro İnşaatında Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.