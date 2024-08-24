Gebze\'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araca arkadan çarpan motosikletteki Cem Özpamukçu yaşamını yitirdi, sürücü Caner Keleş ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolunun Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Caner Keleş yönetimindeki 41 ARF 930 plakalı motosiklet, aynı yöne giden F.Y. yönetimindeki idaresindeki 34 GBF 096 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada Caner Keleş yaralanırken, arkasında oturan Cem Özpamukçu hayatını kaybetti. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayakları kırılan motosiklet sürücüsü Caner Keleş ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cem Özpamukçu'nun cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü. Hafif ticari araç sürücüsü F.Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, hafif ticari araç ve motosikletin kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.