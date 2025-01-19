Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Ö.M.G. yönetimindeki 41 AVZ 487 plakalı motosiklet, Tatlıkuyu Mahallesi D-100 kara yolu yanyol Ankara istikametinde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gebze'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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