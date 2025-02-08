Gebze\'de Otomobil Kazası: 5 Yaralı

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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi Tembelova mevkisinde meydana geldi. H.Ç. yönetimindeki 41 AIH 284 plakalı otomobil ile aynı yöne giden S.Y. yönetimindeki 34 LF 0923 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, devrilerek yan yatan 34 LF 0923 plakalı otomobilin sürücü S.Y. ve araçta bulunan H.Y., M.Y. ve T.Y. ile diğer otomobilin sürücüsü H.Ç. yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçlardan çıkarılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambülanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinde kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),