Gebze'de su kanalına düşen kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 metre yükseklikten su kanalına düşmesi sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Güzeller Mahallesi Gençlik Caddesi'nde yürüyen Sezer Ç, dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten su kanalına düşerek yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sedye ve halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı Sezer Ç, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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