Gebze'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 24 Obje ve 88 Sikke Bulundu

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir araçta tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 24 obje ve 88 sikke bulundu, 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Gebze ilçesinde durdurulan araçta arama yaptı.

Araçta Roma ve Helenistik dönemine ait olduğu değerlendirilen 88 sikke, 24 obje, 14 yüzük, 2 mühür ve 1 ok ucu ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltına alındı.