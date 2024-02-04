Gebze\'de TIR\'a arkadan çarpan otomobilde 1 ölü, 3 yaralı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, D-100 kara yolunda TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Cengiz Baran (22) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 kara yolunun Gebze ilçesi Tavşanlı mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Ömer Taha Yıldırım idaresindeki 41 APS 486 plakalı otomobil, aynı istikamete giden sürücüsünün ismi ve plakası tespit edilemeyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilin arka koltuğunda oturan Cengiz Baran olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Ömer Taha Yıldırım, yanındaki Filiz Dursun ve arka koltukta oturan Emre Aydın araç içerisinde sıkıştı. TIR sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.
Karayolundaki sürücülerin 112 Acil çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrası Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden Cengiz Baran'ın cenazesi ise inceleme sonrası Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülürken, kaçan TIR sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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