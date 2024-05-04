Gebze'de Tır Sürücüsü Hurda Demirlerin Altında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gebze'de Tır Sürücüsü Hurda Demirlerin Altında Hayatını Kaybetti

Gebze\'de Tır Sürücüsü Hurda Demirlerin Altında Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikaya hurda demir götüren tır sürücüsü, yük indirme sırasında demirlerin üzerine düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

04.05.2024 19:47
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yük indirme sırasında tırdan düşen hurda demirlerin altında kalan kişi, hayatını kaybetti.

Dilovası OSB. 4. Kısım Ceyhan Caddesi'ndeki bir fabrikaya hurda demir götüren tır sürücüsü Murat Ö. (37), yük indirme sırasında henüz belirlenemeyen nedenle demirlerin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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