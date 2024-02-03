 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gebze'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gebze'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Gebze\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada, 710 gram metanfetamin, 220 gram esrar, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 23 bin 850 lira ele geçirildi. Operasyon kapsamında araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

03.02.2024 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında, içinde 2 kişinin bulunduğu aracı durdurdu.

Aramada, 710 gram metanfetamin, 220 gram esrar, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 23 bin 850 lira ele geçirildi.

Araçtaki 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kocaeli, Gebze, Güvenlik, Uyuşturucu, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 21:54:03. #1.12#
SON DAKİKA: Gebze'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement