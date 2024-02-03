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Gebze'deki Fabrikada Yangın Çıktı

Gebze\'deki Fabrikada Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangın, ekipler tarafından söndürülmeye çalışılıyor. İtfaiye, AFAD, sağlık ve Çevre Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma veya etkilenme olmadığı belirtildi.

03.02.2024 14:51
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangının ekiplerce söndürülmesine çalışılıyor.

Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta çeşitli kimyasal maddelerin üretimi yapılan fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlisi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Fabrikada, üretimde kullanılan bazı kimyasal maddeler de çalışanlarca buradan uzaklaştırıldı.

Vali Seddar Yavuz, AA muhabirine, yangın ihbarı üzerine bütün ekiplerin olay yerine sevk edildiğini belirterek, "Yangınla ilgili herhangi bir yaralanma, etkilenme söz konusu değil. Bütün ekipler bölgede. Çevre açısından, Çevre Müdürlüğü ekipleri hepsi yönlendirildi." dedi.

Kaynak: AA

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