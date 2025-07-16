Gebze\'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Balçık ve Cumaköy arasındaki ormanlık alanda dün saat 17.00 sıralarında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
İtfaiye, orman işletme, belediye ekipleri ile yangın söndürme uçağı ve helikopterlerin de katıldığı çalışmalarda, ekipler, yaklaşık 7 saat süren mücadelenin ardından alevleri kontrol altına aldı.
Yangında, geniş alanda hasar oluştu.
Ekiplerin, alandaki soğutma çalışması devam ediyor.
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