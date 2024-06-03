Gebze'deki Off-Road Festivali'nde Aracın Takla Atması Görüntülendi - Son Dakika
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Gebze'deki Off-Road Festivali'nde Aracın Takla Atması Görüntülendi

Gebze\'deki Off-Road Festivali\'nde Aracın Takla Atması Görüntülendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen 2. Off-Road Festivali'nin hız etabında off-road aracının takla atması dron kamerasıyla kaydedildi. Yarışa katılan Muhammet Ali Yılmazer ve İsmail Öztaş, parkuru tamamlamalarına kısa süre kala sıçrayış engelinden geçerken aracın kontrolünü kaybederek takla attı. Yarışa devam edemeyen Yılmazer ve Öztaş, herhangi bir sağlık sorunu yaşamadıklarını belirtti.

03.06.2024 23:33
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 2. Off-Road Festivali'nin hız etabında off-road aracının takla atması dron kamerasıyla görüntülendi.

Denizli Göleti Offroad Pisti'nde 1-2 Haziran'da düzenlenen yarışlara Sapanca Off Road Kulübü (SOFFDER) adına katılan Muhammet Ali Yılmazer ve İsmail Öztaş, hız etabında parkuru tamamlamalarına kısa süre kala sıçrayış engelinden geçerken aracın kontrolünü kaybetti.

Takla atan araçta oluşan hasar nedeniyle Yılmazer ve Öztaş, yarışa devam edemedi.

Dron kamerası kayıtlarında Yılmazer ve Öztaş'ın kaza öncesi ve parkurdaki performansları ile sıçrayış engelinden geçerken araçlarının takla atması yer alıyor.

Yılmazer, yaptığı açıklamada, kazanın ardından herhangi bir sağlık problemi yaşamadıklarını belirterek, "Ay sonunda Sapanca'da düzenlenecek etkinliğimize herkesi davet ediyoruz. Aracımız her zaman yarışlara hazır." dedi.

Kaynak: AA

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