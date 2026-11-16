Gebze Otogarı'nda otobüste 1994 paket elektronik sigara bulundu, 4 şüpheli tutuklandı

Gebze Otogarı'nda otobüste 1994 paket elektronik sigara bulundu, 4 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gebze Otogarı'nda bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 1994 paket elektronik sigara ile 20 kol saati ve 78 gözlük bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir yolcu otobüsünde kaçak ürünlerle yakalanan yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gebze Otogarı'nda bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Aramada, 1994 paket elektronik sigara, 20 kol saati ve 78 gözlük ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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