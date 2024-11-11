Geç Teslimat Kaliteyi Düşürüyor - Son Dakika
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Geç Teslimat Kaliteyi Düşürüyor

Araştırmada, geç teslim edilen işler vaktinde yapılanlardan daha kalitesiz değerlendiriliyor.

11.11.2024 12:16
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Araştırmacılar, çalışanların geç teslim ettiği işlerin, zamanında teslim edilenlerden daha kalitesiz olarak değerlendirildiğini belirledi.

Toronto Üniversitesinden araştırmacılar, son teslim tarihi geçtikten sonra tamamlanan işler hakkındaki düşünceleri analiz etti.

ABD ve İngiltere'de yürütülen 18 farklı çalışmada araştırmacılar, yönetici, idareci, insan kaynakları personeli de dahil olmak üzere binlerce kişiyle görüştü.

Görüşmelerde katılımcılardan reklam broşürleri, sanat eserleri, iş teklifleri, ürün sunumları, fotoğraf ve haber makaleleri gibi çok farklı alanlardaki çeşitli çalışmaları değerlendirmeleri istendi.

Katılımcıların geç teslim edilen işleri, erken veya vaktinde teslimi tamamlananlardan daha kalitesiz olarak değerlendirdikleri gözlemlendi.

Ayrıca işin ne kadar geç teslim edildiğinin öneminin bulunmadığı, bir gün geç teslim edilenle bir hafta geç bitirilen işin aynı şekilde değerlendirildiği belirlendi.

Katılımcılar, işi geç teslim eden çalışana karşı güvenlerinin azaldığını ve gelecekte kendisinden başka işler isteme olasılıklarının daha düşük olduğunu belirtti ancak son teslim tarihinin kaçırılmasının ardındaki nedenlerin de önemli olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar, işin çalışanın kontrolü dışındaki nedenlerle gecikmesi halinde değerlendirmenin daha olumlu olduğunu kaydetti.

Erken teslim avantaj sağlamıyor

Son tarihten önce teslim edilen işlerin, vaktinde teslim edilenlerle aynı şekilde değerlendirildiği belirtildi. Araştırmacılar, işi erken teslim etmenin çalışana bir fayda sağlamadığını bildirdi.

Araştırmanın sonuçları, "Organizational Behavior and Human Decision Processes" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

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