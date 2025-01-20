Gece Diyarı Oyunu Gala Gecesinde Sahnelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gece Diyarı Oyunu Gala Gecesinde Sahnelendi

Gece Diyarı Oyunu Gala Gecesinde Sahnelendi

Marius von Mayenburg'un 'Gece Diyarı' oyunu, Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluştu.

20.01.2025 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman yazar ve dramaturg Marius von Mayenburg'un kaleme aldığı "Gece Diyarı" oyunu, gala gösteriminde sanatseverlerle buluştu.

Eserde rol alan oyuncular, Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Platinum Sahnesi'ndeki gösterim öncesi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Oyuncu Çağrı Şensoy, eserin bir aile komedisi olduğunu belirterek, "Toplumsal geçmişin yükünü sırtında taşımak zorunda olan, bugünün insanı üzerine bir komedi." değerlendirmesini yaptı.

" Türkiye'de ilk defa biz oynuyoruz"

Oyuncu İmer Özgün, okul yıllarından beri birlikte oldukları Siyah-Beyaz ve Renkli Tiyatro ekibiyle sahneledikleri eser için uzun bir prova süreci geçirdiklerini söyledi.

Eserin yurt dışındaki sahnelemelerinin de ilgi gördüğünü aktaran Özgün, "Türkiye'de ilk defa biz oynuyoruz. Heyecanlıyız. Bugün de gala gecemiz. Keyifli bir oyun olacak." dedi.

Oyuncu Hüseyin Sevimli de okul sıralarından bu yana 20 yıldır birlikte sahneye çıktığı meslektaşlarıyla tekrar izleyici karşısında olmaktan heyecan duyduğunu söyledi.

Oyuncu Yağmur Kaşifoğlu Tosun, tiyatroya uzun süre ara verdiğine işaret ederek, "Sonradan ekibe dahil oldum ama ben de 15-20 senedir aralarında gibi hissediyorum kendimi. Hiç yabancılık çekmedim." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Güneş Sayın da oyunun çok spesifik bir hikayesinin olduğunu vurgulayarak, "Çok evrensel bir konuyu anlatıyor. Umarım biz de bu şekilde sahneye taşıyabilmişizdir. Bu kadar kuvvetli bir hikayeyi eğlenerek anlatmak beni mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

"Şahane yazılmış bir metin"

Yapımcı Salih Bademci ise "Bizde yapımcılık, projeden projeye başkasına devroluyor. 15-20 senedir beraberiz. Yine yaptık oyunumuzu. Bu sefer yapımcı adını almak bana düştü." dedi.

İlk sahneledikleri oyunun da Mayenburg'a ait olduğunu kaydeden Bademci, "Bu oyun da aşırı keyifli. Hiç ipucu vermeyeyim ama günümüzde çok geçerliliği olan konular üzerinden gidiyor. Olağanüstü bir komedi bence. Şahane yazılmış bir metin. O yüzden büyük bir keyifle ben izledim. Arkadaşlarım oynuyor. Herkese iyi seyirler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bademci gösterimin ardından sahnede yaptığı konuşmada ise Siyah-Beyaz ve Renkli Tiyatro'yu sınıf arkadaşı 5 kişi olarak kurduklarının altını çizerek, şunları söyledi:

"Sanatın kalitesi kişisel zevklere göre değişkenlik gösterir ancak ben yıllardır Siyah-Beyaz ve Renkli Tiyatro olarak nitelik peşinde koşmaktan dolayı çok mutluyum. Gerçekten yaptığımız bütün oyunlarda, öncelikli olarak niteliğe önem vermekte büyük çaba sarf ediyoruz. Bu ekibin bir parçası olmak benim için harika."

Siyah-Beyaz ve Renkli Tiyatro ekibi tarafından, Michael Önder yönetmenliğinde sahnelenen eser, babalarından kalan evde Adolf Hitler imzalı bir resim bulan kardeşlerin geçmişleri ve gelecekleri üzerine kendilerini sorgulamalarını konu alıyor.

Eserin sahne tasarımını Cemre Bulak, ışık tasarımını Önder Arık, kostüm tasarımını ise Naz Özturna üstlendi.

Kaynak: AA

Marius Von Mayenburg, Von Mayenburg, Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gece Diyarı Oyunu Gala Gecesinde Sahnelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:30 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bomba ihbarı asılsız çıktı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bomba ihbarı asılsız çıktı
23:55 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: ’Oylarımız yüzde 40’a yaklaşıyor’ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 'Oylarımız yüzde 40'a yaklaşıyor'
23:35 Verilen hediye dikkat çekti Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı Verilen hediye dikkat çekti! Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı
22:24 Gazze’de ateşkes sonrası Türk bayrağı sürprizi Gazze'de ateşkes sonrası Türk bayrağı sürprizi
11:31 Hamas bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini teslim etti Hamas bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini teslim etti
11:16 Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti
11:04 Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı
10:55 Gazze’ye yoğun bombardıman: 24 kişi hayatını kaybetti Gazze'ye yoğun bombardıman: 24 kişi hayatını kaybetti
10:18 Kağıthane’de asfalt döken kamyonun damperi devrilip balkona girdi ölümden saniyelerle kurtuldu Kağıthane'de asfalt döken kamyonun damperi devrilip balkona girdi; ölümden saniyelerle kurtuldu
10:08 Naci Görür, Yedisu Fayı’nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe Naci Görür, Yedisu Fayı'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe
09:45 İrem Derici’nin “evlilik şartı“ şaşkına çevirdi İrem Derici'nin "evlilik şartı" şaşkına çevirdi
09:28 İsrail ateşkes saatinde Gazze’yi yeniden vurdu İsrail ateşkes saatinde Gazze'yi yeniden vurdu
08:40 Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti
08:01 5 gün önce doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti 5 gün önce doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti
07:36 TikTok, ABD’de erişime kapatıldı TikTok, ABD'de erişime kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 01:56:40. #1.12#
SON DAKİKA: Gece Diyarı Oyunu Gala Gecesinde Sahnelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.