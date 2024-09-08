GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER ARALIKSIZ SORTİ YAPIYOR
Bodrum'un Sarnıç Mahallesinde ormanda çıkan yangın 11'inci saatini geride bıraktı. Havanın kararmasının ardından hava unsurları normale dönerken, 2 gece görüşlü helikopter söndürme çalışmalarına destek verdi. Kara unsurları alevlerle nefes mücadele içerisine girerken ekipler sarp arazilere tırmanarak yangının yayılımının önüne geçmek için çalışma yürüttü. Yangına müdahale eden 1 orman işçisi dumandan etkilenip, ambulansa alınarak tedavi edildi.
Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),
Son Dakika › Güncel › Bodrum'daki Yangına Gece Görüşlü Helikopter Desteği - Son Dakika
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