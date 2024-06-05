Copernicus'a göre geçen ayın küresel olarak kaydedilen en sıcak mayıs olduğu bildirildi - Son Dakika
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Copernicus'a göre geçen ayın küresel olarak kaydedilen en sıcak mayıs olduğu bildirildi

Copernicus\'a göre geçen ayın küresel olarak kaydedilen en sıcak mayıs olduğu bildirildi

Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen 'en sıcak mayıs' olduğu bildirildi. Copernicus İklim Değişimi Servisi Direktörü Carlo Buontempo, rekor kıran bu aylar dizisinin önünde sonunda kesintiye uğrayacağını belirtse de iklim değişikliğinin izlerinin hala sürdüğüne dikkat çekti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise küresel sıcaklık rekorlarının kırıldığı ve doğal felaketlerin arttığı bir dönemde harekete geçme ve sonuç alma çağrısı yaptı.

05.06.2024 16:26
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Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak mayıs" olduğu bildirildi.

Copernicus'tan yapılan açıklamada, geçen ay ölçülen ortalama yüzey hava sıcaklığının, 1991-2020 dönemindeki mayıs ortalamasının 0,75 derece üzerinde olduğu belirtildi.

Geçen ayın, şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak mayıs" olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, böylece son 12 aydır üst üste "en sıcak ay" ilan edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Copernicus İklim Değişimi Servisi Direktörü Carlo Buontempo'nun "Bu 12 aylık seriye ulaşmamız şoke edici ama şaşırtıcı değil. Rekor kıran bu aylar dizisi önünde sonunda kesintiye uğrayacak olsa da iklim değişikliğinin genel izleri hala sürüyor. Böyle bu gidişatta bir değişiklik olduğuna dair görünürde hiçbir işaret yok." ifadesine yer verildi.

BM Genel Sekreteri Guterres'in mesajı

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de şu görüşlerine yer verildi:

"Geçen yıl, takvim yapraklarının her dönüşü sıcaklığı artırdı. Gezegenimiz bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama dinlemiyor gibiyiz. Küresel sıcaklık rekorlarını kırıyoruz ve kasırga biçiyoruz. Şimdi hareket etme, eyleme geçme ve sonuç alma zamanı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Copernicus'a göre geçen ayın küresel olarak kaydedilen en sıcak mayıs olduğu bildirildi - Son Dakika

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