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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen ay yapılan denetimlerde 519 araç trafikten men edildi, 101 sürücünün ehliyetine el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, güvenliğin arttırılması ve korunması için ocak ayında düzenlenen trafik denetimlerinde, 56 bin 46 araç kontrol edildi.

Denetimlerde sürücü veya araç kusurları nedeniyle 519 araç trafikten men edildi, 101 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Alınan tüm etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle geçen ay 159 maddi hasarlı, 137 yaralanmalı olmak üzere 296 trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 185 vatandaş yaralandı.