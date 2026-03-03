Geçen: İran'daki Kaos Yeni Göç Dalgası Riski Taşıyor

(ANKARA) - Anahtar Parti Sözcüsü Fuat Geçen, İran'a yönelik saldırıların yeni bir göç dalgası riskini artırdığını belirterek, Avrupa Birliği'nin maddi tekliflerine karşı temkinli olunması gerektiğini ifade etti.

Geçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Komşumuz İran'a yapılan saldırıların yol açtığı kaos ortamı, ülkemize yönelik yeni bir göç dalgası ihtimalini artırmaktadır. İran'dan gelebilecek göç dalgası dikkatle yönetilmelidir. Avrupa Birliği'nin maddi tekliflerinden ısrarla uzak durulmalı, göçün uzun vadeli olumsuz sonuçları unutulmamalıdır." ifadesini kullandı.