 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Geçerli Ruhsatı Olmayan Gemilere İdari Para Cezası Uygulanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Geçerli Ruhsatı Olmayan Gemilere İdari Para Cezası Uygulanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, geçerli ruhsatı olmayan gemi, deniz ve iç su araçlarının malik ve işletenlerine metre başına 250 ile 1000 lira arasında idari para cezası uygulanacak. Yönetmelik ayrıca, ruhsat süresi dolmadan en az 15 gün önce yenileme başvurusu yapılması gerektiğini ve ruhsat süresi geçtikten sonra yapılan başvurularda, yeniden düzenlenen ruhsatın başlangıç tarihinin bir önceki ruhsatın bitim tarihinden başlayacağını belirtiyor. Ayrıca, ruhsat süresinin dolmasından itibaren 5 yıl boyunca yeniden ruhsatname düzenlenmeyen gemi, deniz ve iç su araçları kendiliğinden kütükten silinecek. İdari para cezasına ek olarak, ruhsatın ilk defa veya yeniden düzenlenmesi gereken tarihten itibaren geç kalınan her ay için yüzde 5 eklenerek hesaplanan tutarda idari para cezası uygulanacak. Ödeme süresi içinde cezanın ödenmesi halinde ise yüzde 25 indirim yapılacak.

Geçerli Ruhsatı Olmayan Gemilere İdari Para Cezası Uygulanacak
30.12.2023 - 10:09,
Abone Ol

Geçerli ruhsatı olmayan gemi, deniz ve iç su araçlarının malik ve işletenlerine uzunluğuna göre metre başına 250 ile 1000 lira arasında idari para cezası uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2,5 metrenin altındaki özel gemiler bağlama kütüğüne kaydedilmeyecek.

Ruhsatname, bir yıl veya katları olmak üzere en fazla 5 yıla kadar düzenlenecek. Süresi bitiminde ruhsatın yeniden düzenlenmesi zorunlu olacak. Bu işlemler, ruhsat düzenlemeye yetkili tüm liman başkanlıklarında yapılabilecek.

Yenileme başvuruları ruhsat süresi dolmadan en az 15 gün önce gerçekleştirilecek. Ruhsat süresi geçtikten sonra yapılan başvurularda, yeniden düzenlenen ruhsatın başlangıç tarihi, bir önceki ruhsatın bitim tarihinden başlayacak.

Ruhsatın süresinin dolmasından itibaren 5 yıl boyunca yeniden ruhsatname düzenlenmeyen gemi, deniz ve iç su araçları kendiliğinden kütükten silinecek.

İdari para cezası ve uygulanacak diğer hükümler

Yönetmelik hükümleri uyarınca geçerli bir ruhsatı olmayan gemi, deniz ve iç su araçlarının malik ve işletenlerine uygulanacak para cezaları da düzenlendi.

Buna göre, 2,5 metreden 10 metreye kadar olan gemi, deniz ve iç su araçları için metre başına 250 lira, 10 metreden 20 metreye kadar olanlar için 500 lira, 20 metreden 30 metreye kadar olanlarda 750 lira, 30 metreden büyüklerde 1000 lira para cezası verilecek.

İdari para cezasına ilave olarak ruhsatın ilk defa veya yeniden düzenlenmesi gereken tarihten itibaren geç kalınan her ay için bu miktara yüzde 5 eklenerek hesaplanan tutarda idari para cezası uygulanacak.

Geminin boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmayacak.

İdari para cezasının 1 aylık ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, cezadan yüzde 25 indirim yapılacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bağlama, Denizcilik, Ulaşım, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geçerli Ruhsatı Olmayan Gemilere İdari Para Cezası Uygulanacak - Son Dakika


10:35
Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi? Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi?
10:05
Ajda Pekkan, Kızılcık Şerbeti dizisinde şarkı söyledi Ajda Pekkan, Kızılcık Şerbeti dizisinde şarkı söyledi
09:32
Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler
08:30
37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı 37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı
07:59
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar
07:47
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e 80 milyon TL'lik reklam teklifi Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e 80 milyon TL'lik reklam teklifi
07:31
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü
07:24
1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak

Son Dakika
10:35 Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi?
10:05 Ajda Pekkan, Kızılcık Şerbeti dizisinde şarkı söyledi
09:32 Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler
08:30 37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı
07:59 Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar
07:47 Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e 80 milyon TL'lik reklam teklifi
07:31 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü
07:24 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak
05:41 Beşiktaş Belediyesi, Fahreddin Paşa Sokağı'nın adını değiştirdi
02:08 Süper Kupa finali organizatöründen açıklama: İki kulüp anlaşmaya uymadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 10:49:01. #1.12#
SON DAKİKA: Geçerli Ruhsatı Olmayan Gemilere İdari Para Cezası Uygulanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement