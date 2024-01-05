Geçmeyen girip ve nezle için vatandaşlar aktarlara akın etti

ELAZIĞ - Havaların hissedilir derecede soğumasıyla birlikte nezle ile gribe yakalan ve atlatmakta zorluk çeken vatandaşlar, aktarlara akın etti.

Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar grip ve nezleye daha sık yakalanırken, bu seneki en büyük şikayetlerden birisi ise hastalığın uzun sürmesi ve kalıcı öksürük. Acil servisler grip ve nezle vakaları ile dolarken, hastalıktan kurtulamayanlar ise aktarlara akın etti. Kış ve atom çayları başta olmak üzere birçok doğal karışıma talep artarken aktar Selçuk Aktaş, özellikle kar yağdıktan sonra da vatandaşların kış çaylarına yöneldiğini söyledi. Kapalı çarşıda 43 senedir hizmet verdiğini dile getiren Selçuk Aktaş, "Kar yağdıktan sonra vatandaşlarımızda kış çayına talep arttı. Bağışıklığı düşük olanlar daha hızlı nezle ve girip oluyor. Başkalarından bulaşma olayı da var. Ondan dolayı bize geliyorlar. Kış çayının da içinde hatmi çiçeği, kuşburnu, nane, tarçın, zencefil, karanfil vardır. Kullananlarda memnun kalıyor. İster istemez girip ve nezleden sonra bir öksürük kalıyor. Ne zamandır öksürdüğü soruyoruz ve ona göre zencefil, zerdeçalı bala katıp yemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Son zamanlardaki griplerin geçmediğini vurgulayan Aktaş, "Ondan dolayı vatandaşlar ağır atlatıyor. Kemik ağrıları, titreme ve ateş kişiden kişiye değişiyor. Elimizden geldiğince soruyoruz ve tavsiye ediyoruz. Hazır şekilde atom çayı dediğimiz çayları da vatandaşlar alıyor. Bu kesme şeker şeklinde ve içerisinde zencefil, karanfil, tarçın var. Bir bardağa atılır ve hemen içilir. Vücudu ısındırır ve girip olanlarda rahatlama yapar. Onu kullanan da var. Ayrı olarak ıhlamur, reyhan, nane, kuşburnu çayları alınıyor. Bazıları gelir alır evde kendisi yapar. Bizde tek tek veririz ve içerisine birer ikişer dilimde ayva ile elma koyarak kaynatmalarını tavsiye ederiz" diye konuştu.