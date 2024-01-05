 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Geçmeyen girip ve nezle için vatandaşlar aktarlara akın etti - Son Dakika
Üye Girişi

Geçmeyen girip ve nezle için vatandaşlar aktarlara akın etti

Havaların soğumasıyla birlikte nezle ve grip vakaları artarken, hastalıktan kurtulamayan vatandaşlar aktarlara yöneliyor. Kış çaylarına talep artarken, aktarlar doğal karışımlarla hastalığın etkilerini azaltmaya çalışıyor.

05.01.2024 - 00:40,
Abone Ol

Geçmeyen girip ve nezle için vatandaşlar aktarlara akın etti

ELAZIĞ - Havaların hissedilir derecede soğumasıyla birlikte nezle ile gribe yakalan ve atlatmakta zorluk çeken vatandaşlar, aktarlara akın etti.

Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar grip ve nezleye daha sık yakalanırken, bu seneki en büyük şikayetlerden birisi ise hastalığın uzun sürmesi ve kalıcı öksürük. Acil servisler grip ve nezle vakaları ile dolarken, hastalıktan kurtulamayanlar ise aktarlara akın etti. Kış ve atom çayları başta olmak üzere birçok doğal karışıma talep artarken aktar Selçuk Aktaş, özellikle kar yağdıktan sonra da vatandaşların kış çaylarına yöneldiğini söyledi. Kapalı çarşıda 43 senedir hizmet verdiğini dile getiren Selçuk Aktaş, "Kar yağdıktan sonra vatandaşlarımızda kış çayına talep arttı. Bağışıklığı düşük olanlar daha hızlı nezle ve girip oluyor. Başkalarından bulaşma olayı da var. Ondan dolayı bize geliyorlar. Kış çayının da içinde hatmi çiçeği, kuşburnu, nane, tarçın, zencefil, karanfil vardır. Kullananlarda memnun kalıyor. İster istemez girip ve nezleden sonra bir öksürük kalıyor. Ne zamandır öksürdüğü soruyoruz ve ona göre zencefil, zerdeçalı bala katıp yemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Son zamanlardaki griplerin geçmediğini vurgulayan Aktaş, "Ondan dolayı vatandaşlar ağır atlatıyor. Kemik ağrıları, titreme ve ateş kişiden kişiye değişiyor. Elimizden geldiğince soruyoruz ve tavsiye ediyoruz. Hazır şekilde atom çayı dediğimiz çayları da vatandaşlar alıyor. Bu kesme şeker şeklinde ve içerisinde zencefil, karanfil, tarçın var. Bir bardağa atılır ve hemen içilir. Vücudu ısındırır ve girip olanlarda rahatlama yapar. Onu kullanan da var. Ayrı olarak ıhlamur, reyhan, nane, kuşburnu çayları alınıyor. Bazıları gelir alır evde kendisi yapar. Bizde tek tek veririz ve içerisine birer ikişer dilimde ayva ile elma koyarak kaynatmalarını tavsiye ederiz" diye konuştu.

Geçmeyen girip ve nezle için vatandaşlar aktarlara akın etti
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Selçuk Aktaş, Hava Durumu, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geçmeyen girip ve nezle için vatandaşlar aktarlara akın etti - Son Dakika


00:44
15 Yaşındaki Genç Kız Tabanca İle Vurularak Ölü Bulundu 15 Yaşındaki Genç Kız Tabanca İle Vurularak Ölü Bulundu
00:14
Başakşehir'de lüks sitede kanlı infaz! Kapalı Çarşı esnafı hayatını kaybetti Başakşehir'de lüks sitede kanlı infaz! Kapalı Çarşı esnafı hayatını kaybetti
00:09
İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
00:07
AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz
22:53
Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var
22:52
Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık
22:44
''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi? ''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?
21:40
Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak

Son Dakika
00:44 15 Yaşındaki Genç Kız Tabanca İle Vurularak Ölü Bulundu
00:14 Başakşehir'de lüks sitede kanlı infaz! Kapalı Çarşı esnafı hayatını kaybetti
00:09 İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
00:07 AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz
22:53 Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var
22:52 Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık
22:44 ''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?
21:40 Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30 Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21 Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 02:02:54. #1.13#
SON DAKİKA: Geçmeyen girip ve nezle için vatandaşlar aktarlara akın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement