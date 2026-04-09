SON BEŞ YILİN MALİ ZARARI MAHSUP EDİLEBİLİR

Mükelleflerce bir hesap dönemi içerisinde oluşan zararın, takip eden 5 hesap döneminde oluşacak kârlarla mahsup edilememesi halinde mahsup imkanı ortadan kalkmaktadır. Geçmiş yıl zararlarının mahsubu yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar önemlidir, çünkü dijital denetim sistemleri ile beyannameler analiz edilmekte ve hatalı olduğu düşünülen zarar mahsupları için mükellefler izaha davet edilmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 9. Maddesine göre, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yılı zararları 2025 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde mahsup edilebilir. Ayrıca son beş yıla ilişkin zararın her yıla ilişkin tutarının ayrı ayrı beyannamede gösterilmesi gerekmektedir. Geçmiş yıl zararları mahsup edilirken bilançoda yer alan ticari zararlar değil, kanunen kabul edilmeyen giderlerin ilavesinden vergi mevzuatının izin verdiği indirim ve istisnaların düşülmesinden sonra ulaşılacak mali zarar esas alınmalıdır.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerinden yararlanan kurumlar vergisi mükelleflerinin, matrah artırımında bulundukları yıllara ait olup indirim konusu yapılmayan 2018 ila 2021 yıllarına ait geçmiş yıl zararlarının yarısı ile 2022 yılına ait zararının tamamı, 2023 ve müteakip yıl kârlarından mahsup edilmez.

Kurumların yurt dışı faaliyetlerinden zarar doğması halinde, belirli koşullar dahilinde kurum kazancından indirilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Zararların mahsup edilebilmesi için Türkiye'de kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili olmaması ve beş yıldan fazla nakledilmemesi gerekmektedir. Ayrıca faaliyette bulundukları ülkenin vergi kanunlarına göre beyan ettikleri matrahlarını her yıl o ülke mevzuatına göre denetim yetkisini haiz kuruluşlara incelettirip rapora bağlatmaları ve raporun aslı ile birlikte tercüme edilmiş bir örneğini Türkiye'deki ilgili vergi dairesine vermeleri şarttır.

Enflasyon düzeltmesi işlemleri 31. 12. 2023 tarihli bilançolara uygulanmış, düzeltmeden kaynaklanan kâr zarar, Enflasyon Düzeltmesi Kâr Zarar hesabında gösterilmiştir. 2024 hesap dönemine ait vergi matrahı düzeltilmiş bilançoya göre tespit edilmiş ve düzeltme işlemleri Dönem Karı veya Zararı Hesabı'na devredilerek kapatılmıştır. Dolayısıyla Enflasyon Düzeltmesi Kâr Zarar hesabı 2023 yılı bilançolarının düzeltilmesi neticesinde kullanılmış ve sonrasında Dönem Kâr Zarar hesabıyla kapatılmıştır. 2023 yılı zararı 2024 ve sonraki dönemlerde mahsup edilebilir, ancak 2023 bilançosu kârlı ancak düzeltme sonucu zarara dönüşmüşse bu zarar mahsup edilemez. 2024 yılı zararı mahsuba konu olacaktır, çünkü 2024 yılı zararı artık düzeltme kâr zararı değil dönem kârı zararı olmuştur.