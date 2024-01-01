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Gediz'de Horoz Dövüştürürken Yakalanan 8 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Gediz'de Horoz Dövüştürürken Yakalanan 8 Kişi Gözaltına Alındı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir evin bahçesinde horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 8 kişi gözaltına alındı. Polis baskınında 4 horoz ve 5 horoz taşıma çantası ele geçirildi.

Gediz\'de Horoz Dövüştürürken Yakalanan 8 Kişi Gözaltına Alındı
01.01.2024 - 23:54,
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KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, bir evin bahçesinde horoz dövüştürürken polis tarafından suçüstü yakalanan 8 kişi gözaltına alındı.

Gediz'in Dayınlar Mahallesi'nde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine polis harekete geçti. Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin düzenlediği baskında, bir evin bahçesine kurulan kafeste horoz dövüşü yaptıran F.D. (70), M.G. (46), Y.E. (41), E.A. (47), A.K. (35), I.K. (33), Ö.B. (42) ve M.E. (56) suçüstü yakalandı. Bahçede dövüştürülürken ele geçirilen 4 horoz ile 5 horoz taşıma çantasına el konuldu. Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Gediz, Hayvan Hakları, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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