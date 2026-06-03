Kütahya'nın Gediz ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
D.T. idaresindeki 43 AGH 634 plakalı otomobil, Gediz-Uşak karayolu Sobacılar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampoldeki tarlaya devrildi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan ve ekiplerce yaralı halde çıkarılan sürücü D.T. ile M.Y, sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gediz'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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