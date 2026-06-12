Gediz'de Uyuşturucu Operasyonu: 28 Gözaltı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 28 şüpheli, gözaltına alındı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde daha önce 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklanan 1 şüphelinin telefonundan elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Gediz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 28 şüpheli, gözaltına alındı. Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.