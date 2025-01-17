Geely Mısır\'da İlk Fabrikasını Açtı

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6 EKİM ŞEHRİ, 17 Ocak (Xinhua) -- Çinli otomotiv üreticisi Geely Auto Grubu, Mısır'daki ilk tamamen sökülüp takılabilir fabrikasında iki modelin üretimine başladı. Şirket, çarşamba günü 6 Ekim Şehri'ndeki tamamen sökülüp takılabilir tesisinde düzenlenen bir törenle tesiste yerel olarak montajı gerçekleştirilen iki popüler modeli Coolray ve Emgrand'ı tanıttı.