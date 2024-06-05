GEKADER ve Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Bebek'te atık topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

GEKADER ve Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Bebek'te atık topladı

GEKADER ve Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Bebek\'te atık topladı

GEKADER ve Derinlere Saygı Dalış Topluluğu, Bebek semtinde denizden atık topladı. Etkinlikte, pet şişeden yapılan elbise sergilendi ve basın mensuplarına balıkçının ağına takılan çöpler gösterildi. Derinlere Saygı Dalış Topluluğu üyeleri geri dönüştürülebilir atıkları denizden topladı. GEKADER Kurucu Başkanı, ambalaj atıklarının ekonomiye kazandırılabileceğini vurguladı.

05.06.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği (GEKADER) ile Derinlere Saygı Dalış Topluluğu, Beşiktaş'ın Bebek semtinde denizden atık topladı.

Dernek üyeleri, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" kapsamında etkinlik için Bebek Sahil Parkı'nda bir araya geldi.

Denizden toplanan atıklardan elde edilen ürünlerin tanıtıldığı etkinlikte, pet şişeden yapılan elbise, cansız mankene giydirilerek sergilendi.

Balıkçı Nejla Yazıcı'nın ağına takılan çöpler ve denizde unutulan hayalet ağlar da basın mensuplarına gösterildi.

Daha sonra Derinlere Saygı Dalış Topluluğu üyeleri tekneyle açılıp, geri dönüştürülebilir atıklar ile çöpleri denizden topladı. Sudan içki şişesi, teneke, faraş ile cam şişenin yanı sıra çeşitli atık ve çöplerin çıktığı görüldü.

"Önemli olan temizlik değil kirletmemektir"

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Başkan Yardımcısı Gökhan Karakaş, basın mensuplarına, Birleşmiş Milletlerin (BM) 1972 yılında 5 Haziran'ı "Dünya Çevre Günü" ilan ettiğini söyledi.

Bununla denizleri ve insanoğlunun geleceğinin korunmasının hedeflendiğini belirten Karakaş, "Ticaretin yüzde 85'i denizler üzerinden yapılıyor. Sınırsız insan kaynakları, besinler, gıdalar denizlerden geliyor. En hoyratça kullandığımız alan, yine denizler. Topluluk olarak sorumluğumuzun bilincindeyiz. Gelecek kuşaklara temiz bir deniz bırakmak hedefindeyiz." dedi.

"Ambalaj atıklar çöp değildir"

GEKADER Kurucu Başkanı Fatih Eren ise ambalaj atıklarının ekonomiye kazandırılabileceğini dile getirdi.

Etkinlikte, ambalaj atıklarının çöp olmadığını anlatmak istediklerine dikkati çeken Eren, "Denizlerimize atılmış ambalaj atıklarını toplayacağız. Atıklar hiçbir şekilde denize atılmamalı. Bu atıklar çöp değildir." diye konuştu.

Balıkçı Nejla Yazıcı da eskiden ağlarına balıklar gelirken şu an akü ve pet şişe gibi atıkların takıldığını anlattı.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Bebek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GEKADER ve Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Bebek'te atık topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
11:47 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’yi mi getirildi CHP’li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
10:02 İsrail’in Demir Kubbe’si paramparça Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
20:31 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı
12:01 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti
11:27 Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL’lik banknotlar mı geliyor Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor?
11:26 İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP’ye geçen vekilleri ve Özgür Özel’i topa tuttu İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP'ye geçen vekilleri ve Özgür Özel'i topa tuttu
11:25 Zehra Güneş’in son hali sevenlerini kahretti Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti
11:13 Hadise’den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli Hadise'den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli
10:47 Hatay’da 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 13:30:03. #1.13#
SON DAKİKA: GEKADER ve Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Bebek'te atık topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement