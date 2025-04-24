Geleceğimin İnşaası'25 Etkinliği Başlıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Yapı Topluluğunca bu yıl 9'uncusu düzenlenecek "Geleceğimin İnşaası'25" etkinliği 16-17 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.

" Türkiye'nin Mega Projeleri" temasıyla düzenlenecek etkinlikte sektörün önde gelen firmaları ve isimleri bir araya gelecek.

Etkinlikte, "Mega projelerde proje yönetimi", "Finans analizleri ve risk tanımlaması", "Mega projelerde uygulanan farklı imalatların süreçleri" gibi birçok konu ele alınacak.

Kurulacak fuaye alanında birçok firma bir araya gelerek sektörün bileşenlerini tanıtacak.

BUÜ Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek etkinliğin kayıtları bugün başladı.