Geleceğin aşçılarının Fatma annesi, 30 yıllık tecrübelerini mutfakta öğrencilere aktarıyor - Son Dakika
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Geleceğin aşçılarının Fatma annesi, 30 yıllık tecrübelerini mutfakta öğrencilere aktarıyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Programı'nda öğrenim gören 49 yaşındaki Fatma Yılmaz, teorik ve uygulamalı eğitimin yanı sıra 30 yıllık ev hanımlığı tecrübelerini sınıf arkadaşlarıyla paylaşıyor. Yılmaz, gelecekte kızıyla birlikte bir işletme açarak istihdama katkı sağlamayı hedefliyor.

31.05.2024 00:23
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Geleceğin aşçılarının Fatma annesi, 30 yıllık tecrübelerini mutfakta öğrencilere aktarıyor

Hem öğreniyor hem de öğretiyor

YOZGAT - Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı'nı 49 yaşında kazanan 4 çocuk annesi Fatma Yılmaz, teorik eğitimin yanı sıra okulun uygulama mutfağında Türk ve Dünya mutfağına ait yemeklerin inceliklerini öğreniyor. Yılmaz, 30 yıllık ev hanımlığı tecrübelerini de sınıf arkadaşlarına aktarıyor.

Yozgat'ta yaşayan 4 çocuk annesi 49 yaşındaki Fatma Yılmaz, okuma ve öğrenme azmiyle herkese örnek oluyor. Lise döneminde üniversite hayali kuran ancak bazı nedenler dolayısıyla üniversite öğrenimini tamamlayamayan Yılmaz, çocuklarının üniversite ve lise eğitimini tamamladıktan sonra ailesinin de desteğiyle geçen yıl YKS'ye girdi. Tek tercih olarak çok istediği Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümünde Aşçılık Programı'na yerleşen Yılmaz'ın hayali yıllar sonra gerçekleşti. Hem teorik hem de uygulamalı mutfak alanında öğrenimini sürdüren Yılmaz, çocukları yaştaki sınıf arkadaşlarıyla 30 yıllık ev hanımlığının verdiği tecrübelerini paylaşıyor. Öğrencilerin anne olarak gördüğü Yılmaz, hem Türk hem de Dünya mutfağından yemekleri büyük bir özveri ve maharetle ortaya çıkarıyor. Yılmaz'ın okuma azmi arkadaşları tarafından takdirle karşılanıyor. Yılmaz mezun olduktan sonra kendisi gibi başka bir ilde aşçılık bölümü okuyan kızı ile bir işletme açarak istihdama da katkı sağlamayı düşünüyor.

"Üniversite okumak benim hayalimdi"

Yıllardır aşçılık programını okumak istediğini ve ailesinin desteğiyle bunu başardığını söyleyen Fatma Yılmaz, "4 çocuğum var, 2 çocuğum üniversiteyi bitirdi, birisi şu an okuyor, küçük çocuğum da lise eğitime devam ediyor. Üniversite okumak benim çocukluk hayalimdi. Aşçılık bölümünü çok seviyordum, ev hanımı olarak 30 yıldır mutfaktayım zaten. O yüzden bu bölümü seçtim, çok mutluyum, çok eğlenceli bir bölüm. Üniversite sınavına girdim tek tercih yaptım ve aşçılık bölümünü kazandım. Herkes hayalini gerçekleştirsin, hiçbir şey hayalde kalmasın. Bir adım atıp başarmak gerek okumak çok güzel bir duygu" dedi.

"Öğrenci arkadaşlarım beni anneleri gibi görüyor"

Ev hanımlığının verdiği tecrübenin okulda mutfak alanında çok işine yaradığını da anlatan Yılmaz, "30 yıldır mutfakta olduğum için uygulamalı mutfak eğitimi dersimiz çok eğlenceli geçiyor. Teorikte de mutfak tekniklerine yönelik yeni bilgiler öğreniyorum. Dünya ve Türk mutfağından birçok yemekler öğreniyoruz. Osmanlı yemeklerine kadar iniyoruz, neler yapıldığını görüyoruz. Bu da benim için çok güzel bir deneyim oluyor. Arkadaşlar da beni anneleri olarak görüyor, mutfakta birlikte çalışıyoruz, ortaya da güzel işler çıkarıyoruz. Benim kızımın biri de başka şehirde aşçılık okuyor, onunla birlikte bir işletme açmayı düşünüyorum. İstihdama faydalı olmak istiyoruz, projelerimiz var, bu bölümü bitirmeme daha bir yıl var sonrasında böyle bir iş yeri düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Öğrenciler yol gösterip yardımcı oluyor"

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı birinci sınıfta 44 öğrenci ile öğrenim gördüklerini belirten Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Uğur Eren Taşkesen ise, "Programımız içerisinde Türk ve Dünya mutfakları, pişirme teknikleri, tatlı yapım teknikleri gibi derslerimiz var. Birinci sınıfta öğrenim gören Fatma Yılmaz da öğrencilerimize hem annelik hem de ablalık yapıyor. Yeri geldiğinde onlara yol gösterip yardımcı oluyor. Bir ev hanımı olması sebebiyle eli yemeklere çok yatkın, hem bıçak tutması hem de pişirme tekniklerini bilmesi diğer arkadaşlarına göre tecrübesini ortaya koyuyor." ifadelerine yer verdi.

"Okuma azmini takdir ediyoruz"

Aşçılık Programı bölümü birinci sınıf öğrencisi Nur Soysal da, sınıf arkadaşları Yılmaz'ın kendileriyle deneyimlerini paylaşıp yardımcı olduğunu söyleyerek, "Mutfak grubunda hep birlikteyiz, bize annemiz gibi davranır. Onu çok seviyoruz, deneyimlerini bizimle paylaşıyor. Onun bilmediklerini de biz ona gösteriyoruz. Kendisi 49 yaşında tecrübeleriyle yaşadıklarıyla bize örnek oluyor, okuma azmini de takdir ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: İHA

Bozok Üniversitesi, Fatma Yılmaz, Yozgat, Gastronomi, Eğitim, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geleceğin aşçılarının Fatma annesi, 30 yıllık tecrübelerini mutfakta öğrencilere aktarıyor - Son Dakika

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