Geleceğin Eğitimi Konferansı İstanbul'da Başladı - Son Dakika
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Geleceğin Eğitimi Konferansı İstanbul'da Başladı

Geleceğin Eğitimi Konferansı İstanbul\'da Başladı

İstinye Üniversitesi'nde düzenlenen konferans, eğitimde hızlı değişimleri ele alıyor.

10.12.2024 21:46
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İstinye Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Geleceğin Eğitimi Konferansı İstanbul'da başladı.

Dünya Sanat ve Bilim Akademisi (WAAS) ile Dünya Üniversite Konsorsiyumu iş birliğinde İstinye Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştiren konferansa, Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinden bilim insanları ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) yöneticileri katıldı.

Konferansın açılışında konuşan İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, hızlı değişim süreci yaşandığını söyledi.

İbiş, konular, algılar, teknolojiler ve uygulamaların çok hızlı şekilde değişmesinden dolayı, eğitim sisteminde de bu değişimlere ayak uydurulması gerektiğini ifade etti.

Bu değişimlerin olumlu sonuçlarının hayat, eğitim sistemi ve sosyal yapıya kazandırılması gerektiğini vurgulayan İbiş, "Olası riskleri azaltmak ve hızlı bir ilerleme sağlamak için, yükseköğretim için doğru tahminler, yeniden planlamalar ve yeni eylem planları yapılması gerekiyor." dedi.

İbiş, bu amaçla birkaç yıl önce UNESCO'nun yükseköğretimin geleceğini 2050 yılına kadar öngören bir belge yayınladığını belirterek, belgenin, yükseköğretim kurumlarının geleceğe yönelik birçok konuda sorumluluk alması gerektiğini belirttiğini dile getirdi.

UNESCO'nun yükseköğretim öngörülerine değinen İbiş, eğitimin kalite kültürü, etik değerler, eşitlik, insan hakları, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme gibi temel konulara dayalı olarak yapılandırılması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. İbiş, konferansta, "barış ve güvenlik için eğitim", "sürdürülebilirlik ve iklim krizi odaklı çalışmalar", "kültürlerarası anlayış" ve "değer temelli eğitim" gibi başlıkların ele alınacağını söyledi.

Konferans 12 Aralık'a kadar devam edecek

İstinye Üniversitesi'nde 3 gün sürecek konferansta, "Lider Kadınlar İçin Eğitim", "Yapay Zeka, Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Öğrenme Sistemleri" ve "Dünya Üniversitesi Konsepti" başlıklarında oturumlar düzenlenecek.

Konferansın kapanış toplantısı "Geleceğin Eğitiminin Vizyonu" oturumuyla 12 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Oturumda, daha erişilebilir, düşük maliyetli ve kaliteli yükseköğretim modellerine ilişkin somut adımlar belirlenecek.

Konferans, küresel eğitim sistemlerinde yenilikçi çözümler sunmayı ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünyayı miras bırakmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

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