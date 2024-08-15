Geleceğin futbolcuları İl Özel İdaresinin kurslarında yetişiyor - Son Dakika
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Geleceğin futbolcuları İl Özel İdaresinin kurslarında yetişiyor

Bingöl'de İl Özel İdaresi koordinesi ve destekleriyle devam eden yaz spor kurslarında yaklaşık 600 öğrenci futbol eğitimi alıyor. Bingöl İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslar, geleceğin futbolcularını yetiştiriyor.

15.08.2024 11:59
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Geleceğin futbolcuları İl Özel İdaresinin kurslarında yetişiyor

BİNGÖL - Bingöl'de İl Özel İdaresi koordinesi ve destekleriyle devam eden yaz spor kurslarında yaklaşık 600 öğrenci futbol eğitimi alıyor.

Bingöl İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen geleneksel yaz spor kurslarında geleceğin futbolcuları yetişiyor. 600 öğrencinin eğitim aldığı kursta, Halk Eğitimi Merkezince görevlendirilen 8 beden eğitimi öğretmeni ve 3 İl Özel İdare personeli öğrencilerle yakından ilgileniyor. Kursa katılım sağlayan öğrencilere forma desteği veren İl Özel İdaresi, çocukların yaz tatilini daha verimli geçirmelerine katkı sağlıyor.

Karşıyaka Mahallesi sentetik sahadaki kursu ziyaret eden Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül ile İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yunus Bolluk'tan eğitim hakkında detaylı bilgi aldı. Beden eğitimi öğretmenleriyle penaltı atışları yapan Vali Usta, öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Vali Usta, "İl Özel İdaresi geleneksel yaz spor okullarının yaz döneminde 6-13 yaş arasındaki çocuklara açtığı futbol okulunda beraberiz. Yaz dönemi boyunca 600 öğrencimizi burada futbolla, sporla kaynaştırıyoruz. Hem onların yaz tatilini güzel bir şekilde değerlendirmelerini sağlıyoruz hem onların iyi bir insan, bir birey ve iyi bir sporcu olmaları noktasında eğitiyoruz. Onları kötü alışkanlıklardan kurtarmaya çalışıyoruz. Yaklaşık bin 300 çocuğumuzu yaz döneminde sporla buluşturduk. Tribünlerde çocuklarımızın ailelerini de görüyoruz. Çocuklarımız büyüdükleri zaman sporun onlara verdiği güçle okuyacaklar ve iyi yerlere gelecekler. Bingöl'ümüzü layık olduğu yerlere taşıyacaklarını düşünüyorum" dedi.

Abdulrezzak Turgut, "Oğlum 6-7 kategorisinde. İl Özel İdaresinin açmış olduğu futbol kursuna geliyor. Tabi yaz dönemi çocukları evde tutamıyoruz. Bu şekilde aktivitelerin olması da bizler için çok sevindirici. Bu bağlamda İl Özel İdaremize çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızla gayet ilgililer ve ellerinden gelen alakayı çocuklarımıza gösteriyorlar. Çocuklarımız için hem spor oluyor, hem de kendilerini geliştiriyorlar, sosyalleşiyorlar. Enes Üçgül beye ve Yunus Bolluk beye bu desteklerden dolayı teşekkür ederim ayrıca" diye konuştu.

Kursa gelen öğrencilerden Ali Asaf Turgut ise burada güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Vali Usta'ya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu da eşlik etti.

Kaynak: İHA

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