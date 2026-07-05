Geleceğin Mührü Kampanyası Sosyal Medyada Trend Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Geleceğin Mührü Kampanyası Sosyal Medyada Trend Oldu

05.07.2026 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı'nın dijital kampanyası 'Geleceğin Mührü', sosyal medyada büyük ilgiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hayata geçirilen "Geleceğin Mührü" dijital iletişim kampanyası, sosyal medya platformlarında yoğun ilgi gördü.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın kişisel sosyal medya hesabı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının kurumsal hesaplarından yapılan paylaşımlarla başlatılan kampanya, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Kabine üyeleri, milletvekilleri, siyasetçiler, akademisyenler, gazeteciler, sivil toplum temsilcileri, kanaat önderleri, aktivistler ve çok sayıda vatandaşın destek verdiği kampanya kapsamında, ilk 30 dakika içinde on binlerce paylaşım yapıldı.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun katılım gösterdiği "Geleceğin Mührü" etiketi, kısa sürede dijital platformlarda en çok konuşulan konu başlıkları arasına girerek, trend listelerinde birinci sıraya yükseldi.

Kampanya, son bir ayın en yüksek etkileşim alan sosyal medya gündemlerinden biri oldu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geleceğin Mührü Kampanyası Sosyal Medyada Trend Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 ilde “modem dolandırıcılığı“ operasyonu: 31 kişi tutuklandı 6 ilde "modem dolandırıcılığı" operasyonu: 31 kişi tutuklandı
Pilot maaş bordrosunu paylaştı Kazancı dudak uçuklattı Pilot maaş bordrosunu paylaştı! Kazancı dudak uçuklattı
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
Bir can kaybı daha Kentte bilanço ağırlaşıyor Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor
Uludağ’da yaz ortasında kutup manzarası “Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı“ Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
Galatasaray’dan 5 yıldızlı şov Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı Galatasaray'dan 5 yıldızlı şov! Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı

18:45
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemerin sahibi Erkan Taş oldu
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin sahibi Erkan Taş oldu
18:21
Galatasaray’da Mario Lemina kararı
Galatasaray'da Mario Lemina kararı
18:01
Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu
Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu
16:57
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu
15:38
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia Macron’dan Türkiye talimatı geldi
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi
14:49
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 19:04:34. #7.13#
SON DAKİKA: Geleceğin Mührü Kampanyası Sosyal Medyada Trend Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.