Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün\'den, Sinem Dedetaş\'ın gözaltına alınmasına tepki

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkan Vekili Ayhan Sefer Üstün, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Üstün, "Seçilmiş belediye başkanları ile ilgili yargılama prosedürleri bellidir" dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile 2'si belediye görevlisi 5 kişi bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Vekili Ayhan Sefer Üstün, Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Seçilmiş olmak bir gerçekliktir. Seçilmiş belediye başkanları ile ilgili yargılama prosedürleri bellidir. Her iddiada belediye başkanı tutuklanamaz.

İktidar belediyelerinin sınırsız ve sonsuz dokunulmazlığı varken, muhalefet belediye başkanları hakkında en küçük bir iddia ile tutuklanmaları çoklu hukuk sistemi uygulamalarıdır. Her hafta Cuma hutbesinde okunan 'Adaletle hükmedin' ayeti yoksa size inmedi mi veya bu ayetten sizler muaf mısınız. Yazıktır. Günahtır. Vebaldir."