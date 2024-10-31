Gelecek Partisi'nden Kayyum Atağına Tepki

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(TBMM) - Gelecek-Saadet Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, tutuklanan İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine, kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan kayyum atanmasını doğru bulmadıklarını belirtti.

Şahin, ANKA Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, belediyelere kayyum atanması ile ilgili net bir duruşlarını olduğunu vurguladı. İlkesel olarak kayyum atanmasına karşı olduklarını dile getiren Şahin, "Bizim hassasiyetimiz milli irade. Bu hassasiyetimizden dolayı kayyum uygulamasına karşıyız. Esenyurt Belediye Başkanı hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadan kayyum atanmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

İsa Mesih Şahin, "Eğer mahkeme kararı varsa bile yeni belediye başkanı yine kayyum olmamalı, belediye meclisinden seçilmelidir" ifadesini kullandı.