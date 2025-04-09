Gelecek Partisi Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu'nu Yeniden Yapılandırdı

(ANKARA) - Gelecek Partisi Parti Sözcüsü Ufuk Karcı, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen Parti Başkanlık Kurulu toplantısı sonrası parti genel merkezinde yaptığı açıklamada partinin halihazırda bünyesinde yer alan Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu'nun yeniden yapılandırıldığını ve bu komisyona tam yetki verildiğini belirtti.

Gelecek Partisi Parti Sözcüsü Ufuk Karcı, Başkanlık Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Genel Başkanımız çok net bir çağrıda bulundu. 'Siyaseten arınma amalidir, siyaseten arınmak zorundayız' dedi. Bu arınma süreci makamı, mevkisi, siyasi geçmişi ya da partisi ne olursa olsun herkes için geçerli olmalıdır. Sayın Genel Başkanımız daha önce de dile getirdiği gibi, 'Geçmişte başbakanlık, bakanlık, cumhurbaşkanlığı yapmış kişiler ile belediye başkanları ve yakın akrabalarının mal varlıkları araştırılsın, bu sürece önce benden başlayın' diyerek öncülük etti."

Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu Yeniden Yapılandırıldı

Gelecek Partisi'nin bu çağrının ardından harekete geçtiğini duyuran Karcı, partinin halihazırda bünyesinde yer alan Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu'nun yeniden yapılandırıldığını ve bu komisyona tam yetki verildiğini belirtti.

Komisyon başkanlığı görevine Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Güzeldülger'in getirildiğini ifade eden Karcı, komisyonun görev tanımını şu ifadelerle aktardı:

"Komisyonumuz sadece iktidar mensuplarını değil, muhalefeti de kapsayan, merkezi ya da yerel tüm yönetim düzeylerinde dile getirilen yolsuzluk iddialarını araştıracaktır. Kamuoyundan gelen bilgi, belge ve dosyalar bilimsel ve hukuki süzgeçten geçirilerek değerlendirilecek, gerektiğinde bu bilgiler kamuoyuyla da paylaşılacaktır. Bu komisyonun Türkiye'de mevcut siyasi partiler içerisinde yalnızca Gelecek Partisi bünyesinde bulunuyor.

"Savcıları Göreve Davet Ediyoruz"

Sayın Genel Başkanımız geçtiğimiz grup toplantısında da tüm savcıları göreve davet etti. 'Bu yolsuzluk iddiaları yalnızca tekil örneklerden ibaret değildir. Çok sayıda isim bu dosyaların içerisinde yer almakta ve maalesef hukuki süreçlerin işletilmediği görülmektedir. Savcılarımızı harekete geçmeye davet ediyoruz' dedi. Bu konuşma milyonlarca kişiye ulaştı. Bu da toplumun vicdanında bu çağrının ne kadar yer ettiğini göstermektedir.