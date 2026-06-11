Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi

Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi
11.06.2026 15:53
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Havza'da ilkokul ve ortaokul öğrencileri geleneksel oyunlarla bir araya geldi, sportif katılım teşvik edildi.

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Okullar Arası Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi.

Mehmetçik Meydanı'nda gerçekleştirilen şenliğin sabah bölümüne ilkokul, öğleden sonraki bölümüne ise ortaokul öğrencileri katıldı.

Şenliğe katılan öğrenciler, yaş gruplarına ve fiziksel gelişim düzeylerine uygun olarak belirlenen oyunlarda hünerlerini sergiledi.

Öğrenciler, yaş gruplarına göre yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca, kaleli yakan top ve halat çekme oyunları oynadı.

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, etkinliğin çocukların sportif faaliyetlere katılımını artırmak ve geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Uzun, "Her geçen gün dijital bağımlılığın arttığı günümüzde öğrencilerimizi tablet ve telefonlardan bir süre de olsa uzaklaştırarak, bizlerin çocukluğunda sokaklarda oynadığı geleneksel oyunlarla buluşturmayı amaçladık. Aynı zamanda öğrencilerimizin okul stresinden uzaklaşmalarına da katkı sağlamayı hedefledik." dedi.

Kaynak: AA

Etkinlik, Kültür, Güncel, Eğitim, Çocuk, Spor, Son Dakika

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