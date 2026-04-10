Geleneksel Hamsi Festivali'nde 5 Ton Hamsi İkramı

10.04.2026 20:49
Gebze'de düzenlenen Hamsi Festivali'nde 5 ton hamsi ikram edildi, katılımcılar horon oynadı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde düzenlenen 'Geleneksel Hamsi Festivali'nde katılımcılara 5 ton hamsi ikram edildi.

Gebze Trabzonlular Derneği tarafından belediyenin katkılarıyla Tatlıkuyu Mahallesi'nde 'Hamsiler Izgaraya' sloganıyla 'Geleneksel Hamsi Festivali' gerçekleştirildi. Yöresel gıda ürünleri ve kıyafetlerin satıldığı stantları ziyaret edenler, Karadeniz müzikleri eşliğinde horon tepti. Daha sonra yağda ve ızgarada pişirilen 5 ton hamsi, katılımcılara ikram edildi. Dernek Başkanı Akif Bal, Trabzon'u Gebze'de yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

12 Nisan'da sona erecek olan festivalde Trabzon kültürünün tanıtıldığını belirten Bal, "Birlik, beraberlik ruhunu yaşatıyoruz. Hamsi, tüm ülkenin sevdiği bir yiyecek. Eskiden denizden çıkan hamsiyi almak için insanlar bir araya gelir, onun heyecanını yaşardı. Biz de eski günleri yaşatmanın peşindeyiz. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Yağmurda bile bu kadar insan bir araya gelmişse demek ki bir özlem var geçmişe. Tabii hamsiye de özlem var" dedi.

Haber-Kamera: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Gastronomi, Güncel, Gebze, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5’inci kattan düşüp öldü Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5'inci kattan düşüp öldü
Metan gazı patlaması meydana gelen bina tahliye edildi Metan gazı patlaması meydana gelen bina tahliye edildi
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
İran’dan İsrail’e uyarı: Zaman daralıyor İran'dan İsrail'e uyarı: Zaman daralıyor
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı

20:44
Hull City’nin kaleci antrenöründen Uğurcan Çakır için dikkat çeken iddia
Hull City'nin kaleci antrenöründen Uğurcan Çakır için dikkat çeken iddia
20:39
Hakan Safi’den Porto’ya sürpriz ziyaret
Hakan Safi'den Porto'ya sürpriz ziyaret
20:16
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
19:14
İran: Hürmüz’den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
İran: Hürmüz'den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
19:03
Canlı anlatım: Dolmabahçe’de 5. gol de geldi
Canlı anlatım: Dolmabahçe'de 5. gol de geldi
