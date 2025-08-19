Geleneksel Oyunlar Tırı Muş'ta

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, yarın Muş'ta vatandaşlarla buluşacak.

Federasyonun açıklamasında, tırla önceki aylarda başta 6 Şubat depreminin etkilediği şehirlerde ve birçok ilde çocuklar için oyun şenlikleri düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus, "Popüler kültüre karşı asil kültürümüzü yukarılara, geleceğe taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Bizim geleneksel oyunlarımızın içerisinde en önemli faktörler adalet, hoşgörü, civanmertlik ve karşı tarafı affedebilmedir. Bu özelliklere sahip olan oyunlarla oynayan çocukların gelecekte bu dünyaya çok farklı bir iklim getireceklerine inanıyoruz. Deprem bölgesinden başlamak üzere 81 ile gidiyoruz. Bütün illerimizi gezip bir yandan yetenek avcılığı yapıp diğer yandan da çocuklarımızın gönüllerine dokunmak istiyoruz. Geleceğe sağlam, altyapısı olan, vicdanlı, merhametli çocuklar yetiştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara'dan yola çıkan oyun tırı, Anadolu'nun birçok ilinde mas güreşi, kale oyunu, hacıyatmaz, onikitaş, mangala, aşık oyunu, halat çekme, çuval yarışı, çemberbaz ve kocaayak gibi geleneksel oyunları tanıtmayı, çocuklar ve gençler arasında yaygınlaşmasını sağlamayı hedefliyor.