Gelenekten Geleceğe El Baskısı Etkinliği

Güncel

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Gelenekten Geleceğe Tokat El Baskısı" etkinliği gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Yazması ve Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Gelenekten Geleceğe Tokat El Baskısı" etkinliği yapıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi giriş katında gerçekleştirilen etkinliğe Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Türkmen, Merkez Müdürü Doç. Dr. Adem Yücel, akademisyenler, usta öğreticiler ve öğrenciler katıldı.

Workshop çalışması olarak yapılan etkinliğin yürütücülüğünü Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müge Akçakoca ve usta öğretici Ertuğrul Nadir gerçekleştirdi.

Etkinlikte akademisyenler ve öğrenciler, el baskısı deneyimi kazandı.

Yücel, workshop etkinliği için geleneksel el sanatlarının önemine değinerek, merkezin amaçlarını anlattı.

Yücel, katılım sağlayarak baskı çalışması yapan tüm öğrencilere sertifika verileceğini ifade etti.