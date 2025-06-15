Gelesandra Yaylası Çekirge İstilasında

Antalya Gelesandra Yaylasını çekirge sürüsü istila etti

ANTALYA - Gündoğmuş İlçesi'nin en bilinen yaylalarından olan Gelesandra Yaylası, çekirge sürülerinin istilasına uğrarken çekirgelerin yeşil alanlara büyük ölçüde zarar verdiğini belirten vatandaşlar, yetkililerden yardım bekliyor.

Antalya'nın Gündoğmuş İlçesi'nde bulunan Gelesandra Yaylası'nı istila eden çekirge sürüsü yayla sakinlerini zor durumda bırakıyor. Bölgedeki otları büyük bir hızla yiyen çekirgeler karşısında, başta hayvancılıkla uğraşanlar olmak üzere yaylaya göçen vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdıklarını belirterek yetkililerden çekirgeler konusunda yardım beklediklerini dile getirdiler.

Yayla sakinlerinden Ali Rıza Özden, Yukarı Gelesandra olarak adlandırılan yaylalarının çekirgelerin istilasına uğradığını belirterek "Bugüne kadar yaylamızda böylesine bir çekirge istilası yaşamadık. Çekirgeler yeşil ne varsa kurutuyor. Eğer yetkililer müdahale etmezse yaylada yeşile hasret kalacağız" diye konuştu.