Gelibolu'da 1915 Ağustos Taarruzu Anıldı - Son Dakika
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Gelibolu'da 1915 Ağustos Taarruzu Anıldı

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Avustralya Büyükelçiliği, Gelibolu Yarımadası'nda 1915 Ağustos Taarruzu'nun 111. yılına tören düzenledi.

Çanakkale'de, Avustralya Büyükelçiliği tarafından 1915 Ağustos Taarruzu'nun 111. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Yalnız Çam (Lone Pine) Anıtı'nda düzenlenen törende konuşan Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Sally-Anne Vincent, Gelibolu'nun Avustralya, Yeni Zelanda ve Türkiye halkları için taşıdığı derin anlamı ve bu ortak tarihten doğan kalıcı dostluğu vurguladı.

Ağustos Taarruzu'nun, Yalnız Çam, Conkbayırı, Nek ve Suvla Körfezi'nde çok ağır bir insani bedelle sonuçlandığını ifade eden Vincent, "Her iki taraftan binlerce asker hayatını kaybetti, pek çok kişi de savaşın fiziksel ve duygusal izlerini yaşamları boyunca taşıdı." dedi.

Büyükelçi Vincent, Gelibolu'da hayatını kaybedenlerin ve savaşın izlerini taşıyanların anısının, bugün Avustralya, Yeni Zelanda ve Türkiye arasında dostluk, saygı ve işbirliği bağlarını güçlendirmeye devam ettiğini belirterek, "Bu alanların korunması ve her yıl bizleri cömertlik ve saygıyla karşılamaları nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne ve Türk halkına derin şükranlarımızı sunuyoruz. Burada yaşanan büyük acıların ardından kurulan dostluk, hepimize hatırlamanın ve barışı korumanın ortak sorumluluğunu gösteriyor." diye konuştu.

Çanakkale Avustralya Konsolosluğu'nun 20. yılı resepsiyonu

Vincent, buradaki törenin ardından, 2006'da Avustralya'nın bölgede kalıcı diplomatik varlığı olarak kurulan Çanakkale Avustralya Konsolosluğu'nun 20. yılı için düzenlenen resepsiyona katıldı.

Konsolosluğun başarısının yalnızca resmi temaslar ya da diplomatik görüşmelerle değil, zaman içinde kurulan ilişkilerle ölçüldüğünü vurgulayan Vincent, "Bu ilişkilerin yerel makamlar, belediyeler, üniversiteler, okullar, toplum kuruluşları ve Çanakkale halkıyla karşılıklı saygı ve güven temelinde gelişti. Gelibolu ortak tarihimizin önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Ancak Avustralya'nın Çanakkale'deki hikayesi yalnızca anmadan ibaret değildir. Son 20 yılda konsolosluk, ortaklık, dostluk ve gerçek insan bağları üzerine kurulu güçlü bir ilişki ağı oluşturmuştur." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Sally-Anne Vincent ayrıca, konsolosluğun çalışmalarının en anlamlı yönlerinden birinin Avustralya'nın Doğrudan Yardım Programı aracılığıyla yerel toplulukları desteklemek olduğuna işaret etti.

Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gelibolu'da 1915 Ağustos Taarruzu Anıldı - Son Dakika

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