Gelibolu’da Anaokulu Öğrencilerine Diş Sağlığı Eğitimi

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Sağlık Müdürlüğü personelince anaokulu öğrencilerine diş sağlığı eğitimi verildi.

Gelibolu İlçe Sağlık Merkezi Müdürlüğü personeli, Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Aybüke Yalçın Anaokulu'nu ziyaret etti.

Sağlık görevlileri, anaokulundaki 40 öğrenciye ağız ve diş sağlığı konusunda bilgi verdi, ağız ve diş sağlığını koruma konusunda hijyenin önemini anlattı ve diş fırçalama tekniklerini gösterdi.

Eğitim sonunda öğrencilere diş fırçalama temalı kalem kutusu hediye edildi.