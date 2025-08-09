Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Evreşe beldesi ile Kocaçeşme köyü arasındaki tarlada anız yakılması nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Gelibolu'da Anız Yangını Söndürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?