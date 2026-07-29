Gelibolu'da Cemevi Temeli Atıldı - Son Dakika
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Gelibolu'da Cemevi Temeli Atıldı

Gelibolu\'da Cemevi Temeli Atıldı
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Çanakkale Gelibolu'da, 6 ayda tamamlanması planlanan cemevinin temeli törenle atıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yapımına başlanan ve 6 ayda tamamlanması planlanan 2 katlı cemevinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Yazıcızade Mahallesi Eğritaş mevkisinde gerçekleştirilen törende konuşan Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Gelibolu'nun tarih boyunca farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir ilçe olduğunu belirterek, cemevinin gönül kapılarının herkese açık olacağı bir mekan olarak hizmet vereceğini söyledi.

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak da seçim öncesinde cemevi yapılacağı yönünde verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Farklılıkların bir kenara bırakılarak birlik içinde hareket edildiğinde güzel işlerin ortaya çıktığını dile getiren Soyuak, cemevinin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Törende, Türkiye Alevi Federasyonu Genel Başkanı Zeynel Abidin Koç, Garip Dede Cemevi Başkanı Celal Fırat, Gelibolu Cemevi Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Aynur Demirkaya da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından dua edildi ve protokol üyelerinin katılımıyla cemevinin temeli atıldı.

Kaynak: AA

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