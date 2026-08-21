Özgür Özel'den Öcalan'ın yolladığı 'özel selama' yanıt - Son Dakika
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Özgür Özel'den Öcalan'ın yolladığı 'özel selama' yanıt

Özgür Özel\'den Öcalan\'ın yolladığı \'özel selama\' yanıt
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'Terörsüz Türkiye' süreci Çerçeve Yasa'nın Meclis'te kabul edilmesiyle yeni bir boyuta taşınırken, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı ziyaretinde Yeni Parti lideri Özgür Özel'e mesaj gönderdi. Öcalan'ın "Demokrasinin yolu Silivri’den değil, İmralı’dan geçer" sözlerine yanıt veren Özgür Özel, "Ben demokrasinin yolunu cezaevlerinden değil; TBMM’den geçiririm" diyerek kapıyı kapattı.

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında Çerçeve Yasa'nın Meclis genel kurulundan geçerek kabul edilmesinin ardından siyaset kulisleri hareketlendi. DEM Parti heyetinin İmralı'ya gerçekleştirdiği 2 Ağustos tarihli ziyarete ilişkin sızan görüşme notlarında, Abdullah Öcalan’ın Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e özel bir mesaj gönderdiği görüldü.

ÖCALAN’DAN ÖZEL’E: DEMOKRASİNİN YOLU İMRALI’DAN GEÇER

Görüşme notlarında yer alan bilgilere göre Abdullah Öcalan, Özgür Özel'e selam göndererek "Hukuk ve demokrasi kanalını açmak herkes için, hele sizin için son şanstır demelisiniz. Demokrasinin yolu Silivri’den değil, İmralı’dan geçer" dedi. 

Özgür Özel'den Öcalan'ın yolladığı 'özel selama' yanıt

ÖZEL: NE HEYET NE HÜKÜMET BİZE BİLGİ VERDİ

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal’ın haberine göre; Özgür Özel, Öcalan’ın kendisine selam gönderdiği ve yol haritası çizdiği iddialarına ilişkin ilk kez konuştu. İmralı heyeti ve hükümet cephesinden kendilerine hiçbir bilgilendirme yapılmadığını belirten Özel, "DEM Parti'nin İmralı heyeti daha önce partileri ziyaret ediyordu, bu sefer 1 Ağustos görüşmesi sonrası birkaç partiyi ziyaret etti. Bizden bir randevu istemediler ve bana böyle bir şeyden bahsetmediler. O yüzden meseleyi radarıma almadım" dedi.

Özgür Özel'den Öcalan'ın yolladığı 'özel selama' yanıt

"DEMOKRATİK BİR CUMHURİYET OLACAKSAK..."

Demokrasi mücadelesinin cezaevi adresli olamayacağını altını çizerek vurgulayan Özel, İmralı'dan gelen mesaja karşı tavrını şu sözlerle netleştirdi: "Genel olarak ben demokrasinin yolunu cezaevlerinden, şehirlerden değil; TBMM’den geçiririm. Şu cezaevinden geçmez, buradan geçer değil; eğer demokratik bir cumhuriyet olacaksak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden, sandıktan geçer."

O GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU? 

Görüşmede Yeni Parti'nin sürece yaklaşımı da gündeme gelmiş, heyetin Özgür Özel’in sürece destek veren ancak yasayı görmek istediğini belirten açıklamasını hatırlatması üzerine Öcalan, Özel'e doğrudan mesaj gönderdi. "Özgür Bey'e özel selamlar” diyen Öcalan, Özel'in bir yetkilisinin Meclis İzleme Kurulu’nda bulunması gerektiğini savundu. Kurul konusunda özellikle Yeni Parti'yi düşündüğünü belirten Öcalan, “Ben bu kurulu Yeni Parti için dayattım” ifadelerini kullandı.

Yeni Partinin hukuk ve demokrasi söylemine de göndermede bulunan Öcalan, yürütülen görüşmelerin AK Parti ile değil devletle yapılan bir “demokratik hukuk çözümü” tartışması olduğunu söyledi. Öcalan’ın Yeni Parti'ye yönelik mesajının en dikkat çekici bölümü ise şu sözler oldu: "Hukuk ve demokrasi kanalını açmak herkes için, hele sizin için son şanstır demelisiniz. Demokrasinin yolu Silivri’den değil, İmralı’dan geçer."

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den Öcalan'ın yolladığı 'özel selama' yanıt - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hakan Caf Hakan Caf:
    Kimler kimlerle beraber, kimler kimlere ne görevler verecekler, az bekleyin, bahçeli kendi kafasına göre konuşmuyor, birileri konuş diyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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