Bulgaristan’daki Yavuz Usta için iade çağrısı: Mağdurlar harekete geçilmesini bekliyor - Son Dakika
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Bulgaristan’daki Yavuz Usta için iade çağrısı: Mağdurlar harekete geçilmesini bekliyor

Bulgaristan’daki Yavuz Usta için iade çağrısı: Mağdurlar harekete geçilmesini bekliyor
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Forex piyasasında yüksek kazanç vaadiyle milyonlarca lira dolandırıldıklarını belirten mağdurlar, kırmızı bültenle aranan ana şüpheli Yavuz Usta’nın Türkiye’ye iade edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Şüphelinin Bulgaristan’da bulunduğunu öne süren mağdurlar, Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın Brezilya’dan getirilmesini örnek göstererek aynı kararlılığın bu dosyada da sergilenmesini ve adaletin sağlanmasını istiyor.

Forex sisteminde milyonlarca lira kaybettiklerini belirten mağdurlar, kırmızı bültenle aranan Yavuz Usta’nın Bulgaristan’da bulunduğunu öne sürdü. Mağdurlar, Usta’nın Türkiye’ye getirilerek para trafiğinin aydınlatılmasını ve yargı sürecinin tamamlanmasını talep ediyor.

ÇİFTLİK BANK ÖRNEĞİ HAREKETE GEÇİRDİ

Yurt dışına kaçan dolandırıcılık sanıklarının iadesinde en dikkat çeken örneklerden biri Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın oldu. Aydın hakkında 19 Mart 2018’de kırmızı bülten çıkarılmış, Türkiye’nin ısrarlı iade taleplerinin ardından Aydın, 1 Temmuz 2021’de Brezilya’da teslim olarak Türkiye’ye getirilmişti. Forex mağdurları da benzer bir kararlılığın Yavuz Usta süreci için gösterilmesini istiyor.

DOKUZ İLDE OPERASYON: 11 TUTUKLAMA

Yavuz Usta’nın adı, 24 Kasım 2023’te İstanbul merkezli dokuz ilde düzenlenen geniş çaplı forex operasyonuyla gündeme geldi. Beş aylık takibin ardından gözaltına alınan 25 şüpheliden, aralarında Usta’nın da bulunduğu 11 kişi 29 Kasım 2023’te tutuklandı. Soruşturmada, yüksek kazanç vaadiyle sisteme çekilen yatırımcıların paralarının manipüle edilerek sıfırlandığı tespit edildi.

İDDİANAMEDE 42 ŞİRKET YER ALDI

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 178 sayfalık iddianamede, çoğunluğu paravan olan 42 şirkete yer verildi. Dosyaya yansıyan verilere göre yalnızca beş mağdurun toplam zararı olay tarihindeki kurla yaklaşık 35,6 milyon lirayı buluyor. Musa Ekmekcioğlu 211 bin 500 dolar, Mustafa Koç 19 milyon lira, Sabri Karataş 5 milyon lira, İlhami Teymur 2,5 milyon lira ve Ahmet Altan 3 milyon lira kaybettiğini bildirdi.

130 MİLYON LİRALIK ŞÜPHELİ PARA TRAFİĞİ

Soruşturma dosyasında ayrıca sanıkların kontrolündeki şirketlerden bir döviz firmasına aktarılan 130 milyon liralık para trafiği de inceleme altına alındı.

USTA’NIN BULGARİSTAN’DAN İADESİ BEKLENİYOR

Mağdurlar, kırmızı bültenle aranan Yavuz Usta’nın komşu ülke Bulgaristan’da bulunduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu. İki ülke makamları arasındaki iş birliğiyle Usta’nın yakalanıp Türkiye’ye iade edilmesi isteniyor.

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Son Dakika Forex Bulgaristan’daki Yavuz Usta için iade çağrısı: Mağdurlar harekete geçilmesini bekliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bulgaristan’daki Yavuz Usta için iade çağrısı: Mağdurlar harekete geçilmesini bekliyor - Son Dakika
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