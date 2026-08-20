Melisa Döngel Rize’de coştu! Kuymak yerken bakın ne yaptı - Son Dakika
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Melisa Döngel Rize’de coştu! Kuymak yerken bakın ne yaptı

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Fransa’da olduğu öğrenilen Melisa Döngel, tatil rotasını Rize’ye çevirdi. Oyuncu, kuymak yerken çektiği eğlenceli videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

‘Arka Sokaklar’, ‘Sen Çal Kapımı’, ‘Sadakatsiz’ ve ‘Kirli Sepeti’ gibi yapımlarda yer alan Melisa Döngel, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Melisa Döngel Rize’de coştu! Kuymak yerken bakın ne yaptı

Sosyal medyayı aktif kullanan 26 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz günlerde Fransa’da olduğu öğrenilmişti. Döngel, bu kez ise soluğu Rize’de aldı.

Melisa Döngel Rize’de coştu! Kuymak yerken bakın ne yaptı

Karadeniz’de tatil yapan oyuncu, yöresel lezzetlerin de tadını çıkardı. Döngel, kuymak yerken çektiği videoyu Instagram hesabından paylaşarak “Başladı benim en sevdiğim story akışı” notunu düştü.

Videoda uzayan kuymak peynirini parmağıyla kontrol eden Döngel’ün neşeli halleri dikkat çekti. Oyuncu, paylaşımına İsmail Türüt’ün “Rize Güzel Memleket” şarkısını da ekledi.

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Son Dakika Magazin Melisa Döngel Rize’de coştu! Kuymak yerken bakın ne yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Melisa Döngel Rize’de coştu! Kuymak yerken bakın ne yaptı - Son Dakika
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