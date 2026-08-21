Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi - Son Dakika
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Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İsrail Başbaşkanı Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch hakkında "soykırım" suçundan kırmızı bülten çıkarılması için resmi sürecin başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine uluslararası sularda düzenlenen saldırıyla ilgili yürütülen yargı sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Gürlek, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2026/108 Esas sayılı dosyası kapsamında, aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch’in de yer aldığı 35 sanık hakkında yargı sürecinin kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

NETANYAHU HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN TALEP EDİLDİ

Açıklamada, Mahkeme tarafından Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch hakkında "Soykırım" suçlamasıyla 14 Temmuz 2026 tarihinde yakalama kararı çıkarıldığı hatırlatıldı. Bu karar doğrultusunda, şüphelilerin uluslararası alanda aranması amacıyla kırmızı bülten çıkarılması talebinin Adalet Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına iletildiği ve gerekli evrakın Dışişleri Bakanlığına gönderildiği aktarıldı.

SUÇLAMALAR NE?

Netanyahu ve Moskovitch hakkında, uluslararası sularda insani yardım taşıyan sivillere yönelik silahlı müdahale ve aktivistlerin alıkonulması eylemleri nedeniyle çok sayıda ağır suçtan kovuşturma yürütülüyor

Netanyahu ve Moskovitch'e yöneltilen suçlamalar şunlar:

  • Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suç
  • Nitelikli Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma
  • Kasten Yaralama ve Eziyet
  • Mala Zarar Verme ve Nitelikli Yağma
  • Ulaşım Araçlarının Kaçırılması

BAKAN GÜRLEK'İN AÇIKLAMASI 

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı açıklama şöyle:

"Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yargı süreci kararlılıkla devam etmektedir. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2026/108 Esas sayılı dosyasında, aralarında Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch’in de bulunduğu 35 sanık hakkında kovuşturma yürütülmektedir.

Dosya kapsamında Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch hakkında “Soykırım” suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde verilen yakalama emirleri doğrultusunda, Adalet Bakanlığımızca uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığımızdan talep edilmiş, ilgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir.

Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch; Gazze’ye insani yardım ulaştıran sivillere uluslararası sularda silahlı müdahale ve aktivistlerin alıkonulmasına ilişkin eylemler kapsamında “İnsanlığa Karşı Suç”, “Soykırım”, “Nitelikli Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, “Kasten Yaralama”, “Eziyet”, “Mala Zarar Verme”, “Nitelikli Yağma” ve “Ulaşım Araçlarının Kaçırılması” suçlarından yargılanmaktadır.

Gazze’de soykırım politikası yürüten Netanyahu yönetiminin dokunulmaz ve hesap sorulamaz olduğu yönündeki anlayışı hiçbir suretle kabul etmiyoruz. Gazze’de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkânlarını kararlılıkla kullanacağız.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin halkının, mazlumların ve insanlık vicdanının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. İnsanlığa karşı suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesi için gereken bütün adımları kararlılıkla atacağız."

Binyamin Netanyahu, Akın Gürlek, Türkiye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Cumhur Cumhur Cumhur Cumhur:
    Akın Gürlek harika bir iş başarmış Çok tebrik ediyorum 18 3 Yanıtla
  • Demir Sönmez Demir Sönmez:
    Adam yarın Türkiyeye gelse havaalanına karşılarlar ???? 6 11 Yanıtla
  • r5qbvw8cyx r5qbvw8cyx:
    zaten adam da Türkiye’ye gelecek onu bekliyor 5 5 Yanıtla
  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    espiri yapmışlar 3 6 Yanıtla
  • adem sen adem sen:
    :)) 3 1 Yanıtla
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