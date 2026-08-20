Sidiki Cherif'in sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ''Ne alaka?'' diyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sidiki Cherif'in sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ''Ne alaka?'' diyor

Sidiki Cherif\'in sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar \'\'Ne alaka?\'\' diyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'den Coventry City'e transfer olan Sidiki Cherif, kulübün sosyal medya hesaplarına açıklamalarda bulundu. Soru cevap yapan Fransız oyuncunun "Oyun tarzını 3 kelimeyle anlat?'' şeklindeki soruya "Pizza severim'' yanıtını vermesi taraftarlar arasında şaşkınlıkla karşılandı.

Fenerbahçe’den İngiltere Premier Lig ekibi Coventry City’ye transfer olan Sidiki Cherif, yeni kulübünün sosyal medya kanalına konuk oldu. Eğlenceli bir soru-cevap etkinliğine katılan Fransız futbolcu, verdiği yanıtla İngiliz taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı.

''PİZZA SEVERİM'' CEVABI ŞAŞKINLIK YARATTI

Kendisine yöneltilen "Oyun tarzını 3 kelimeyle anlat?" sorusuna beklenmedik bir cevap veren Cherif, "Pizza severim" diyerek hem sunucuyu hem de izleyicileri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada paylaşılan bu anlar kısa süre içerisinde dikkat çekti. 

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i geçen sezonun devre arası transfer döneminde Angers'ten 18+4 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertlilerde 17 maçta süre bulan Fransız oyuncu, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

Sosyal Medya, Fenerbahçe, Fransız, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sidiki Cherif'in sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ''Ne alaka?'' diyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fildişi Sahili’nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı Fildişi Sahili'nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı
İzmit’te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor İzmit'te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor
Güle güle Çağlar Takım aramaya başladı, gidiyor Güle güle Çağlar! Takım aramaya başladı, gidiyor
Yeni Parti’nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek Yeni Parti'nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek?
Cephanelik gibi tekstil atölyesi, tam 100 ruhsatsız tabanca çıktı Cephanelik gibi tekstil atölyesi, tam 100 ruhsatsız tabanca çıktı
Şanlıurfa’da engelli çift ve çocukları darbedildi: 4 gözaltı Şanlıurfa'da engelli çift ve çocukları darbedildi: 4 gözaltı

18:50
PFDK’den Mahmut Uslu’ya ağır ceza
PFDK'den Mahmut Uslu'ya ağır ceza
18:08
Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis
Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis
17:32
Kocaeli’de esrarengiz olay: Denizde 2’si kadın 3 ceset bulundu
Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu
17:13
Polis memurunun sır dolu ölümü 3 gün önce taşındığı evinde başından vurulmuş halde bulundu
Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde başından vurulmuş halde bulundu
17:10
İzmir’de belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı
İzmir’de belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı
14:25
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 18:57:56. #7.12#
SON DAKİKA: Sidiki Cherif'in sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ''Ne alaka?'' diyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.