Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde, Bebek Akademisi kapsamında Eşli Gebe Okulu eğitimi gerçekleştirildi.

Anne ve baba adaylarının katıldığı eğitimde, doğumun yaklaşan ve gerçek belirtileri, doğum süreci, yenidoğan bebek bakımı ve lohusalık dönemindeki duygusal değişimler ele alındı.

Fizyoterapist eşliğinde düzenlenen uygulamalı egzersiz seansında anne adaylarına normal doğumu kolaylaştırmaya yönelik hareketler gösterildi.

Lohusalık döneminde eş desteğinin öneminin de vurgulandığı eğitimde, babaların bu süreçte üstlenebileceği sorumluluklar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Programın sonunda katılımcılara katılım belgeleri verildi.